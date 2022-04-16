إصابات في مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطنيّين بساحات المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أسفرت مواجهات عنيفة امس في ساحات المسجد الأقصى، بين الشرطة الإسرائيلية، وفلسطينيين، عن إصابات عديدة.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وقوع 59 مصابا في أحدث حصيلة، تم إجلاؤهم من المسجد الأقصى لمستشفيات القدس.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن الإصابات تركزت بالأطراف العلوية من أجسام المصابين.

الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن استنفار كل طواقم الإسعاف التابعة له بالقدس، في ظل المواجهات الجارية بين القوات الإسرائيلية والمصلين، في المسجد الأقصى.

وقد اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر وأطلقت قنابل صوتية وأجبرت مصلين على مغادرة المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أحد حراس المسجد أصيب برصاصة مطاطية في عينه.