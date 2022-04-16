روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي على منشأة عسكرية في منطقة كالوجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا، امس إحباط هجوم إرهابي على منشأة عسكرية في منطقة كالوجا.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إنه اعتقل "أربعة أعضاء في جماعة متشددة في منطقة كالوجا جنوب غربي موسكو"، لافتا إلى أن أحدهم كان يعد "لشن هجوم إرهابي".

وأضافت أن "الأربعة أعضاء في جماعة هيئة تحرير الشام".

أعلنت موسكو، الجمعة، أن 18 عضوا في بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا "أشخاص غير مرغوب فيهم" وعليهم المغادرة، فيما ندد التكتل بالقرار الذي اعتبره "غير مبرر".

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم إعلان 18 موظفا في وفد الاتحاد الأوروبي إلى روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، وسيتعين عليهم مغادرة أراضي جمهورية روسيا الاتحادية في المستقبل القريب".

وأشارت إلى أنها استدعت رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا ماركوس إيدير الجمعة، للتنديد بطرد 19 عضوا من البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي في مطلع أبريل/ نيسان.

في الأسابيع الأخيرة، طردت العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا والنمسا وبولندا واليونان وكرواتيا عشرات الدبلوماسيين الروس.

وبررت بعض عمليات الطرد بأنها رد على بدء القوات الروسية النزاع في أوكرانيا والانتهاكات التي اتهمها الغربيون بارتكابها. وفي حالات أخرى، أرفقت عمليات الطرد باتهامات بالتجسس.

وتعهدت روسيا بالرد على كل إجراءات الطرد.

ومن جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي الجمعة بقرار روسيا "غير المبرر" طرد 18 من دبلوماسييه.

وجاء في بيان للخدمة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن التكتل "يستنكر قرار جمهورية روسيا الاتحادية طرد 18 عضوا من وفد الاتحاد الأوروبي لدى" روسيا.

وأضاف البيان أنه "لا أساس لقرار الجمعة الصادر عن السلطات الروسية غير كونه خطوة انتقامية"، معتبرا أنه "من شأن المسار الذي اختارته روسيا للمضي قدما أن يعمّق عزلتها الدولية".