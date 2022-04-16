إحباط تهريب 670 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 670 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، أخفاها راكب آسيوي الجنسية بين طيات ملابسه بحقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علىى ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقفت هبة الشبراوي مأمورة الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من عماد جاب الله مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة، قام وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 670 وحدة "فيب" من مستلزمات الشيش الإلكترونية وسط حقائب الراكب.

وأمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.