مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخرين، في حادث تصادم في محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، باصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو بطريق الكوم الأحمر بمركز بني سويف، ما أسفر عن مصرع "محمد إ" 25 عامًا، إثر إصابته بنزيف داخلي، وإصابة "محمد.أ.ح" 30 عامًا، و "إسماعيل.إ.د" 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل بشخص على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "شريف.ر.ع" 52 عامًا، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

جرى نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة.