ليلة مصرية.. الجالية المصرية بالسعودية تقيم أمسية رمضانية بحضور القنصل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أقامت الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية ، أمسية رمضانية عن عادات وتقاليد المصريين في شهر رمضان تحت شعار (ليلة مصرية) ، وذلك بتقديم إفطار وسحور بأحد الفنادق بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور السفير طارق المليجي ، القنصل العام بالرياض ، وبعض رجال الأعمال السعوديين وفنانين وفنانات سعوديين وسعوديات، بالإضافة إلى بعض الجنسيات العربية الأخرى.

في بداية الاحتفال، رحب القنصل العام طارق المليجي، بالحضور مقدمًا التهاني لأبناء مصر بهذا الشهر العظيم ، مشيراً إلى أن شهر رمضان هو شهر الإنتصارات آخرها إنتصار العاشر من رمضان، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم.

وأشاد المليجي، بتكاتف أبناء الجالية المصرية بالرياض ودورهم في حل كثير من المشكلات بالتعاون مع القنصلية العامة ، مرحباً بهم في مكتبه في أي وقت ، وقام بإعطائهم رقم هاتفه الخاص في ظاهرة ملفتة للنظر لم يعتادوا عليها أبناء الجالية من قبل.

من جانبه ، قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن هذه الليلة هي لكل المصريين بجميع أطيافهم، منوهاً بأن صعيد مصر مثل جناح خاص بأبناء الجالية النوبية عرض فيه أشهر الأكلات والمشروبات النوبية وزين جناح أبناء النوبة بصور الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارة الأخيرة لصعيد مصر .

وأوضح حنفي، أن أبناء الجالية القبطية المسيحية، شاركوا في الاحتفال، لإبراز معنى الوحدة الوطنية والتآخي الدائم بين المصريين كافة .

وأشار إلى مشاركة المطرب أشرف عبدالعزيز ، الذي قام بإحياء الاحتفال من خلال تقديم مدائح نبوية وتواشيح دينية وبعض الأغاني من التراث المصري الأصيل ، ولأول مرة يتم تغطية هذا الحدث الكبير من قبل التليفزيون السعودي(روتانا خليجية) وبحضور المذيعة عهود النفيعي.