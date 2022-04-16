صور.. نقابة المحامين تكشف أسباب توقف صرف الأدوية لأعضاء كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، عن أسباب اتخاذ النقابة قرارًا بوقف صرف أدوية العلاج من الصيدليات للمحامين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى عقده بنادي دسوق الرياضي، على هامش تنظيم النقابة الفرعية لمحامين كفر الشيخ، حفل الإفطار السنوي برعاية الأمين العام للنقابة الفرعية سعيد العبسي.

وأكد الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين، خلال اللقاء، أن مجلس النقابة رصد صرف أدوية علاج للمحامين في كفر الشيخ من خلال الصيدليات المتعاملة بقيمة 11 مليون جنيه، ما يعد مبلغا كبيرا يخصص لنقابة فرعية واحدة.

وقال إن مشروع صرف أدوية العلاج جرى اختراقه، ووفق ذلك رأى مجلس النقابة العامة أنه لزامًا يجرى تصحيحًا بشأن ذلك فجرى اتخاذ قرارًا من المجلس بوقف صرف العلاج لحين التصحيح في تلك المسألة.

وكان سعيد العبسي، الأمين العام للنقابة كشف خلال عن عدم تنفيذ مطالب النقابة الفرعية المتمثلة في إنشاء نادي المحامين بالمحافظة، وعدم وجود مستشفيات لعلاج المحامين أبناء المحافظة، ونفس الأمر عدم وجود صيدليات لصرف المحامين العلاج منها.