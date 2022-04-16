أكثر من 150 إصابة واعتقال المئات بالمسجد الأقصى.. وأمريكا تدعو لضبط النفس

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 1:38 صباحًا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال العنف في القدس الذي أدى إلى إصابة 152 فلسطينيا في اشتباكات مع قوات الشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان “ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الأفعال والخطابات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم الشريف.

وأفادت التقارير بسقوط 152 مصابا واعتقال 400 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة.

وقالت إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم الإغلاقات واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة، بينما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 153 جراء الاعتداء عليهم بالضرب وقنابل الغاز.

وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني للجزيرة إن المواجهات مستمرة في باحات المسجد، وإن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة ضد المصلين.

وأضاف الكسواني أن عدد المعتقلين وصل إلى 400 خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان من داخل الحرم القدسي الشريف بأن قوات كبيرة اقتحمت المسجد القبلي واعتقلت كل الشبان الذين كانوا داخله، وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى مداخل البلدة القديمة وإلى مداخل الحرم ومنعت الشبان من الدخول إلى البلدة القديمة.

وقد استخدمت قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، فضلا عن القنابل الصوتية والدخانية والهراوات، في محاولة لإخلاء المسجد وباحاته، كما لاحقت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم بالضرب في ساحات المسجد.

كما أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شوارع في محيط البلدة القديمة، ووضعت المتاريس الحديدية عند مدخل باب العامود.

وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى باستثناء باب حطة، وأن عددا من المصلين لا يزالون محاصرين داخل المسجد الأقصى وفي مسجد قبة الصخرة.