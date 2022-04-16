شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الاعتداءات على الأقصى ويطالب بموقف دولي حاسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين.

ودعا العسومي في بيان له إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى ، والاعتداء على المصلين والمقدسين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.

وحذر رئيس البرلمان العربي، من مغبة هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بالاتفاقيات والقوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء.