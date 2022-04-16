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المرور العامة تكشف عن تفاصيل حادث السير في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن تفاصيل حاث السير المروع في محافظة بابل.
وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة فيبيان ورد لـ الخليج 365، ان "حادث اصطدام وقع في محافظة بابل - بغداد- حله وبالعكس منطقة تونس بين المركبتين الأولى(٦٥٢٥) كربلاء أجرة هونداي ستاركس والمركبة(٥١٩٤٧٤) أربيل خصوصي نوع تويوتا لاندكروزر ".

واضاف ان "سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية بنسبة ١٠٠%".

واشار القسم الى ان "الاصابات( ٢) و الوفيات(١١)".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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