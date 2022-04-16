المرور العامة تكشف عن تفاصيل حادث السير في بابل

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة فيبيان ورد لـ الخليج 365، ان "حادث اصطدام وقع في محافظة بابل - بغداد- حله وبالعكس منطقة تونس بين المركبتين الأولى(٦٥٢٥) كربلاء أجرة هونداي ستاركس والمركبة(٥١٩٤٧٤) أربيل خصوصي نوع تويوتا لاندكروزر ".واضاف ان "سبب الحادث هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية بنسبة ١٠٠%".

واشار القسم الى ان "الاصابات( ٢) و الوفيات(١١)".

