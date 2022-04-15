شكرا لقرائتكم خبر عن رفع قيمة المساعدة العسكرية الألمانية لأوكرانيا إلى ملياري يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا خلال العام الجاري إلى ملياري يورو.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر على موقع تويتر مساء اليوم الجمعة: "الأموال ستفيد أوكرانيا إلى حد كبير، والمستشار طلب ذلك في مرحلة مبكرة".

سيتم توفير المبلغ من خلال الميزانية التكميلية للموازنة الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة إن الإدارات المعنية وافقت بالفعل من حيث المبدأ منذ أسبوعين على زيادة الأموال بشكل كبير لما يسمى بمبادرة التحديث.

وفي الأسبوع الماضي تم تحديد مبلغ إجمالي قدره ملياري يورو.