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انت الان تتابع خبر الكشف عن مصير هازارد مع ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-15 | 22:42
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كشف شقيق النجم البلجيكي إيدين هازارد كيليان هازارد، اليوم الجمعة، عن مستقبل شقيقه رفقة ريال مدريد، في ظل المستويات الضعيفة التي يقدمها رفقة الفريق الملكي ومعاناته من الإصابات.
وقال كيليان ان "ايدين غير عازم على الرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، على الرغم من الأصوات المطالبة بذلك، وعلى رأسها روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، الذي يرغب في خوضه المزيد من الدقائق، كي يكون جاهزًا للمشاركة في مونديال قطر هذا العام".
وأكد كيليان بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية: "لن يغادر "إيدين" ريال مدريد، حتى يظهر بأنه الأقوى هناك، هذا هو سلوكه الذي انتهجه في جميع الأندية التي تواجد بها".
وأكد كيليان بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية: "لن يغادر "إيدين" ريال مدريد، حتى يظهر بأنه الأقوى هناك، هذا هو سلوكه الذي انتهجه في جميع الأندية التي تواجد بها".
وأضاف: "لا يرغب إيدين في الرحيل، لكن إذا أراد فلورنتينو بيريز رحيله، وأدرك بأنه ليس لديه المزيد من الفرصة للمشاركة، حينها سأشك في بقائه".
وختم شقيق هازارد: "يمكنني أن أؤكد بأنه سيقدم كل شيء ممكن، كي يظهر بأنه اللاعب الأفضل في ريال مدريد".
المحرر: سعد أحمد
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