الكشف عن مصير هازارد مع ريال مدريد

وقال كيليان ان "ايدين غير عازم على الرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، على الرغم من الأصوات المطالبة بذلك، وعلى رأسها روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، الذي يرغب في خوضه المزيد من الدقائق، كي يكون جاهزًا للمشاركة في مونديال قطر هذا العام".وأكد كيليان بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية: "لن يغادر "إيدين" ريال مدريد، حتى يظهر بأنه الأقوى هناك، هذا هو سلوكه الذي انتهجه في جميع الأندية التي تواجد بها".

وأضاف: "لا يرغب إيدين في الرحيل، لكن إذا أراد فلورنتينو بيريز رحيله، وأدرك بأنه ليس لديه المزيد من الفرصة للمشاركة، حينها سأشك في بقائه".

وختم شقيق هازارد: "يمكنني أن أؤكد بأنه سيقدم كل شيء ممكن، كي يظهر بأنه اللاعب الأفضل في ريال مدريد".