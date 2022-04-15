المدارس اليابانية: التواصل مع الأطفال المقبولين في رياض الأطفال بداية من الأحد



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري التواصل بالطلاب المقبولين مبدئيًا للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، لعمل المقابلات الشخصية لهم بداية من يوم الأحد المقبل بالمدارس الحالية، كمرحلة أولى "للأكبر سنًا" وفقًا لاحتياجات المدارس.

وتابعت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "أما الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة (بور فؤاد - مطروح - مدينة المستقبل والعاشر 3، على أنه سيتم التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك".