الهجرة تثمن جهود شاب مصري ساعد في إنقاذ متضرري الحرب الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بالشاب المصري "رضا سيد" الذي يتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جهود الإنقاذ والإعاشة للمصريين والعرب الذين وصلوا إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، إثر الأزمة الدائرة مع روسيا، في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التي تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأعربت مكرم، خلال اتصال هاتفي أجرته سيادتها بالشاب المصري، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذي يؤكد أن هذه هي صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم دائما في الغربة يتحلون بالمروءة والنبل وقالت: "هذا ما تفرضه علينا الإنسانية في كل مكان".

وأضافت وزيرة الهجرة أن "رضا سيد" هو نموذج مشرف آخر من المصريين الذي شاركوا بحماس وشجاعة في إنقاذ المتضررين من الأزمة الأوكرانية دون تمييز، وتعاونه مع الهلال الأحمر المصري يؤكد ذلك.

من جانبه، تقدم الشاب المصري "رضا سيد" بخالص الشكر والامتنان لوزيرة الهجرة على تواصلها معه، مؤكدًا أنه أقدم على ذلك من منطلق مصريته ووطنيته وشعوره بالمسئولية، فهذا هو المعدن الحقيقي للمصريين.

وقال سيد إنه كان يقيم في إيطاليا نحو 4 أعوام ونصف، ومنذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية - الروسية انتقل إلى بولندا ليقدم يد العون والمساعدة للمصريين والعرب الذي غادروا أوكرانيا، حيث كان يقوم باستقبالهم من على الحدود واستضافتهم وتقديم الطعام والخدمات المختلفة لهم، إلى أن أصبح يتعاون مع الهلال الأحمر المصري بشكل متواصل حتى الآن.