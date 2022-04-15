السكة الحديد تكشف موعد الانتهاء من محطة بشتيل الرئيسية لقطارات الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء محطة بشتيل لقطارات الوجه القبلي نهاية العام الجاري، والتي ستكون هي المحطة الرئيسية لجميع قطارات الوجه القبلي ومعها محطة الجيزة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنه في إطار حرص وزارة النقل على التطوير والتحديث المستمر في كافة قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية، تقرر وبصفة مؤقتة بدء من 11 مارس الماضي، اعتبار "بشتيل المحطة" محطة انتهائية ومحطة قيام لخط المناشي / إيتاي البارود، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والانشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة، الجاري إنشاؤها بما فيها مسار قطارات خط المناشي والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتي يتم إنشاؤها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأضاف البيان أن هيئة السكك الحديدية تؤكد استمرار العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء أعمال تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي، وأن الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وفرت وسائل النقل البديلة من اتوبيسات ومكروباصات لنقل الساده الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.

وأوضح البيان أنه نظرًا لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به، لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية، ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه من ضرورة غلق بعض السكك، فقد تقرر وبصفة مؤقتة بدءا من الجمعة الموافق 25 مارس 2022‏‎‎ اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري (الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية- المختلطة- تحيا مصر)، بمحطة شبرا الخيمة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلى إلى محطة القاهرة مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎، ‎وأنه ‎فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سيتم اعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.