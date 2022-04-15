تزن كيلو جرام.. استئصال غُدة درقية متضخمة لسيدة مُسنة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

أجرى فريق طبي، اليوم الجمعة، جراحة ناجحة لاستئصال غدة درقية متضخمة لسيدة مسنة داخل مستشفى جمال حماده المركزي التابع لوزارة الصحة بالإسكندرية.

أعلن ذلك الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وقال إن الفريق الطبي بمستشفى جمال حماده المركزي نجح في إجراء جراحة صعبة لسيدة عمرها 74 سنة لاستئصال غدة درقية متضخمة وممتدة من تجويف الرقبة إلى منتصف الصدر ويزيد وزنها عن 1 كيلوجرام.

وقالت الدكتورة منى الشاذلي، مديرة المستشفى إن المريضة كانت تشكو من أعراض ضغط في القفص الصدري والرقبة، وتعاني من انخفاض مستوى الأكسجين وصعوبة التنفس نتيجة تضخم الغدة الدرقية، وجرى حجزها بقسم العناية المركزة.

وأضافت أنه جرى عمل أشعة مقطعية وعرضها على أطباء الجراحة والأنف والأذن والحنجرة الذين قرروا ضرورة استئصال الغدة الدرقية لوجود تضخم بها يصب من الرقبة حتى منتصف الصدر، وكُللت الجراحة النجاح دون مضاعفات.

أجرى الجراحة الدكتور أحمد عاشور رئيس قسم الجراحة بمستشفى جمال حماده المركزي، وضم الفريق الطبي أطباء الجراحة الدكتور أحمد عبد الستار والدكتور علي محمد، بمساعدة الدكتور محمد غريب رئيس قسم التخدير.