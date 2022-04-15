اعتقال اسرائيلي في دبي بسبب اهانة القرآن وضابط

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 13 دقيقة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن السلطات الأمنية في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، اعتقلت إسرائيلياً منذ نحو أسبوعين، بتهمة إهانة القران وضابط شرطة.

الصحيفة التي أوردت الخبر، الخميس، نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت إن السلطات في دبي، تنوي محاكمة الرجل بالتهمتين المنسوبتين إليه ثم ترحيله.

الحادثة وفق الصحيفة بدأت عندما، ادعى الرجل أنه تعرض للخداع، في إطار رحلة سياحية منظمة، إلى دبي مدفوعة مسبقاً، السائح الإسرائيلي ذهب إلى مركز الشرطة المحلي لتقديم شكوى، وقام الضباط هناك بالاتصال بوكيل السياحة، والذي وعد بإعادة المبلغ إلى الإسرائيلي في اليوم التالي.

لكن التعويض لم يصل، وهو ما أثار غضب الإسرائيلي الذي بدأ بالصراخ في وجه ضابط الشرطة، وبحسب شرطة دبي، قال الإسرائيلي غاضبا إن دبي “مكان غير نظيف” وإن إسرائيل “أفضل بكثير”، إلى ذلك قالت الشرطة في دبي، إن المواطن الإسرائيلي أهان القرآن، “رغم أن الرجل نفسه مسلم” تردف الصحيفة الإسرائيلية.

وإثر اتهامه بإهانة ضابط الشرطة والقرآن، من المتوقع أن تعمد السلطات في دبي إلى سجن الرجل في انتظار ترحيله.

الصحيفة نقلت عن مصادر بالخارجية الإسرائيلية أن الأخيرة “تشعر بالقلق من أنه خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، سيواجه العديد من الإسرائيليين مشاكل في دبي، حيث من المتوقع أن يصل عشرات السياح الإسرائيليين إلى هذه الدولة الخليجية.

ومؤخرا، اتُهم إسرائيلي بالسرقة بعد أن وثقت كاميرات المراقبة أخذه حقيبة، قالت الصحيفة إنه “وجدها في متجر لبيع الملابس” في دبي، وقبل أيام أصدرت محكمة في أبوظبي، حكما بالإعدام في حق مواطن إسرائيلي تم اعتقاله قبل حوالي عام، بتهمة حيازة مخدرات.

ويحذر المسؤولون الإسرائيليون مواطنيهم من أن الإمارات، بها كاميرات مراقبة في كل مكان، وقال مصدر الصحيفة “إنهم “في دبي” لا يتسامحون مع أي انحراف عن القانون” مضيفا أن سائقا يعمل لدى دبلوماسي إسرائيلي في الإمارات، حصل على غرامة مالية كبيرة، بسبب السرعة الزائدة.

ولفت إلى أن “الإسرائيليين يجدون أنفسهم في مشاكل عديدة بشكل متكرر بسبب اعتقادهم بأنهم فوق القانون، وأنهم إذا واجهوا مشاكل، فإن إسرائيل ستساعدهم”.