البنتاغون: غرق “موسكفا” ضربة قاسية لروسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، إن الطراد الروسي “موسكفا” أغرق بصاروخين أوكرانيين، مؤكدا أنها “ضربة قاسية” لروسيا.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه لمجموعة من الصحفيين: “نعتقد أنهم ضربوها بصاروخَي نبتون”.

وبالتالي، نفى المسؤول الأميركي رواية موسكو التي تؤكد أن بارجتها الرئيسية في أسطول البحر الأسود “تضررت بشدة” جراء حريق، وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك ضحايا بين القوات الروسية، غير أن الأرقام ليست واضحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد “موسكفا”، الذي يعتبر “الأخطر والأهم” لروسيا في البحر الأسود، قد غرق، مساء الخميس.

وتعتبر ضربة أوكرانيا “محورية” في سير الحرب الروسية-الأوكرانية، فهي أقوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء العملية العسكرية قبل أسابيع، وتقول مصادر موالية لأوكرانيا إن “موسكفا” خرجت في عملية باستخدام طائرات بدون طيار، للتشويش على أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ.

وكانت صفحات موالية لأوكرانيا على تويتر ويوتيوب تداولت مقطع فيديو لواقعة قصف الطراد “موسكفا”، فيما لم يتم التأكد من مصدر الفيديو على الفور من مصدر مستقل.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بخاصية الرؤية الليلية، ظهور دخان مرتفع من الطراد، وسط البحر.

ويعتبر الطراد موسكفا “أخطر سفينة في البحر الأسود”، وفقا لأميرال روسي متقاعد صرح في أبريل 2021.