شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس نقابة المحامين: الترشح لمنصب النقيب مايو المقبل والانتخابات فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن اجتماع المجلس غدا سيناقش الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبا للمحامين خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، واعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين .

وأضاف عيسى أبو عيسى فى تصريحات له، أن الاجتماع سيشهد تنظيم تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية، ومناقشة زيادة المعاشات.

وأشار عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أنه من المقرر فتح باب الترشح للراغبين في التقدم لمنصب نقيب المحامين في شهر مايو القادم، على أن تجرى الانتخابات فى شهر يونيو.