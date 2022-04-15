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لهذا السبب.. محكمة روسية تهدد بفرض غرامة على «جوجل»

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة، أن محكمة روسية هددت شركة الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل ومؤسسة ويكيميديا المالكة لويكيبيديا بفرض غرامات بسبب الإخفاق في حذف ما تقول إنها معلومات "زائفة" عن الصراع الأوكراني.

وقالت الهيئة المعنية بمراقبة وتنظيم الاتصالات في روسيا أمس الخميس، إن جوجل سيواجه غرامات بسبب إخفاقه في حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني من على منصة نشر الفيديوهات التابعة له، يوتيوب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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