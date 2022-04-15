شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. محكمة روسية تهدد بفرض غرامة على «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة، أن محكمة روسية هددت شركة الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل ومؤسسة ويكيميديا المالكة لويكيبيديا بفرض غرامات بسبب الإخفاق في حذف ما تقول إنها معلومات "زائفة" عن الصراع الأوكراني.

وقالت الهيئة المعنية بمراقبة وتنظيم الاتصالات في روسيا أمس الخميس، إن جوجل سيواجه غرامات بسبب إخفاقه في حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني من على منصة نشر الفيديوهات التابعة له، يوتيوب.