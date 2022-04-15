شكرا لقرائتكم خبر عن رواد فضاء «تيانجونج» الصينية يستعدون للعودة للأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد ثلاثة رواد فضاء صينيون على متن محطة الفضاء الصينية "تيانجونج" لرحلة العودة إلى الأرض، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية اليوم الجمعة.

ولم يضع برنامج الفضاء الصيني وقتا محددا اليوم الجمعة، ولكن يتوقع خبراء أجانب أن يكون الهبوط صباح يوم غد السبت حوالي الساعة 0300 بتوقيت جرينتش.

وقضى طاقم المركبة "شنتشو 13" ستة أشهر، وهي مدة أطول من المدة التي قضاها فريق رواد الفضاء الصيني الآخر الذي كان قبلهم- وتقريبا فإن المدة التي قضوها ضعف الرقم القياسي الصيني السابق المسجل العام الماضي.

ومن المقرر أن تهبط الكبسولة التي تقل رائدة الفضاء وانج يابينج وزميليها تشاي تشيجانج و يي جوانجفو على الأرض في منطقة هبوط دونجفنج بصحراء جوبي في منغوليا الداخلية.

وانطلق الرواد الثلاثة في مهمتهم الحالية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وخلال الوقت الذي قضوه في الفضاء، نفذ رواد الفضاء الثلاثة عمليتي سير في الفضاء، وأجروا سلسلة كاملة من التجارب العلمية وأعدوا للتوسعة الإضافية لمحطة الفضاء المعروفة باسم "تيانجونج".