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الدفاع المدني تعالج مخلفات حربية غير منفلقة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - قامت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بمعالجة مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الراحة/ شارع النفط في البصرة .
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها قامت بمعالجة ورفع مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الراحة/ شارع النفط ".

واضافت ان "المفرزة قامت بمعالجة ورفع قنابر هاون عيار ٨٢ ملم عدد/ ٣٢ وإرسالها إلى ساحة الإتلاف في منطقة الشلامجة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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