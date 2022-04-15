انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تعالج مخلفات حربية غير منفلقة في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قامت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بمعالجة مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الراحة/ شارع النفط في البصرة .
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها قامت بمعالجة ورفع مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الراحة/ شارع النفط ".
واضافت ان "المفرزة قامت بمعالجة ورفع قنابر هاون عيار ٨٢ ملم عدد/ ٣٢ وإرسالها إلى ساحة الإتلاف في منطقة الشلامجة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة ".
واضافت ان "المفرزة قامت بمعالجة ورفع قنابر هاون عيار ٨٢ ملم عدد/ ٣٢ وإرسالها إلى ساحة الإتلاف في منطقة الشلامجة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة ".