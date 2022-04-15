الدفاع المدني تعالج مخلفات حربية غير منفلقة في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها قامت بمعالجة ورفع مخلفات حربية من مخلفات الجيش العراقي السابق في منطقة الراحة/ شارع النفط ".

واضافت ان "المفرزة قامت بمعالجة ورفع قنابر هاون عيار ٨٢ ملم عدد/ ٣٢ وإرسالها إلى ساحة الإتلاف في منطقة الشلامجة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة ".

