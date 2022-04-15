شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرصد مبادئ سياسة مصر الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، مبادئ سياسة مصر الخارجية، جاء فيه أن سياسة مصر الخارجية تقوم على 5 مبادئ هى كالآتى:

- دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى.

- الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية فى إطار استقلال القرار المصرى.

- دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة.

- الاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية.

- اعتبار الاطار العربى مجال تحرك رئيسى لسياسة مصر الخارجية، مع استمرار التركيز على النشاط الخارجى المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة فى الإطارين الإسلامى و الأفريقى وارتباط مصر بدول حوض النيل.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قد رصدت فى إنفوجراف من قبل، التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، جاء فيه أن وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأوضح الإنفوجراف، أن الوحدات المحلية يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشائها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها والغائها على النحو التالى:

- المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية

- المراكز والمدن والأحياء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى

- القرى : بقرار من المحافظ "بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز، وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة.