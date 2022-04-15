شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": الشركة المتحدة أعادت "الروح" للدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بالدور الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونجاحها فى إعادة ريادة وجماهيرية المسلسلات الوطنية بعدما اختفت عن الخريطة الدرامية لسنوات طوال.

وأضاف أيمن عدلى، فى تصريحات له، أن الشركة المتحدة أسهمت بشكل كبير فى تشكيل وعى قطاع كبير من المشاهدين، لاسيما الأجيال الجديدة، التى صارت متروكة لـ"مهاترات" مواقع التواصل الاجتماعى، وصارت تبرز لهم جهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وحماية البلاد واستعادة الأمن والأمان.

وتابع "عدلى": نادينا لسنوات عديدة بضرورة وجود كيانات إنتاجية كبيرة تدعم الرؤى والتوجهات الوطنية والأفكار المعتدلة، فى ظل تعدد وسائل الاتصال والمنصات التى تستطيع أن تطمس الهوية المجتمعية والفنية والثقافية، إلى أن جاءت "المتحدة" ونجحت فى ذلك خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يظهر فى تصدر الأعمال الدرامية المصرية للشاشات الخليجية والعربية كافة.

وأوضح رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن قنوات المتحدة التزمت بالضوابط الأخلاقية فيما يتعلق بالإعلانات، ليتماشى مع الكود الأخلاقى والسياسة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الشركة اتخذت خطوة فريدة واستثنائية من بين القنوات التليفزيونية المختلفة، وذلك من خلال تقليل مدة الفواصل الإعلانية، مما يسهم فى جذب الجمهور من المنصات الرقمية لصالح شاشات التليفزيون مرة أخرى، لاسيما كبار السن الذين اعتادوا مشاهدة المسلسلات على شاشات كبيرة وليس على الهواتف المحمولة كما يتبع عدد من الشباب حالياً.