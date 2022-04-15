شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يجتمع غدا لمناقشة الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له مساء غدا السبت، لمناقشة الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبا للمحامين بعد وفاة النقيب السابق رجائى عطية، واعتماد اللائحة الداخلية للنقابة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، تنظيم تأبين نقيب المحامين السابق رجائي عطية رحمة الله عليه، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف جنيه.

ووجه مجدى سخى بصفته الوكيل الأقدم والقائم بأعمال النقيب الدعوة لاجتماع مجلس النقابة العامة، يوم السبت الموافق 16/04/2022، بمقر النقابة العامة، للنظر في جدول الأعمال المعروض على السادة الأعضاء؛ وتم إخطار الأعضاء بالمواعيد المقررة وجدول الأعمال.