بالفيديو.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي احتفالا بذكرى النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ونشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، منذ قليل، فيديو، تضمن لقطات مصورة من أداء الرئيس لصلاة الجمعة.

وقد أم الصلاة الدكتور الشحات السيد عزازى، بعد أن ألقى خطبة الجمعة بعنوان "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات" والتي قال خلالها: إنه "فى يوم العاشر من رمضان كان نشيد الجنود المصريين الله أكبر، الله أكبر.. على الحصون فدكت "الله أكبر" على القلاع فأبيدت، الله أكبر.. على كل مانع فلم يكن دون النصر من الله مانع.. فعبر وانتصر فأحيا أمة ورفع رأس المسلمين والعرب على الدنيا كلها وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا إن من طلب النصر أخذ النصر من عند الله"، مستشهدًا بالآية الكريمة: "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم".

وأضاف الدكتور عزازي، أنه حق علينا وعلى أبنائنا أن نفخر بأجدادنا الذين حققوا انتصارات العاشر من رمضان، والذين توكلوا على الله فجاءهم النصر من عند الله فرفعوا هامة مصر عالية، داعيا الله عز وجل أن يديم لقواتنا المسلحة برجالها وقائدها وجندها العز والنصر والتمكين في كل وقت وحين.

وفي ختام الخطبة؛ حرص الدكتور الشحات السيد عزازي، على الدعاء لمصر بأن تكون بلدًا أمنًا أمانًا سخاءً رخاءً، وأن يحفظ قائدها وجُندها وشَعبها وأن يوفقنا جميعًا إلى ما يحبه ويرضاه.

وقد أدى الصلاة مع الرئيس السيسي، كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بالإضافة إلى وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، ود. شوقي علام مفتى الجمهورية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.