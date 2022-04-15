بعد وصولها ١٥٠ جنيها.. جمال شعبان يكشف فوائد البامية للقلب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد نصار:

شدد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، العميد السابق لمعهد القلب، على أهمية تناول نبات البامية، وذلك بعد أن وصل سعرها إلى نحو 150 جنيه.

وقال شعبان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: البامية اللي تمنها بقي قرب تمن اللحم، تستاهل الحقيقة، لأن علماء النبات يصنفوها باعتبارها فاكهة ليس خضروات.

وأضاف: البامية معشوقتي منذ الطفولة، وفيما يلي فوائد البامية للقلب والصحة العامة:

١-البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة نسبة عالية من الفيتامينات C و K.

هذه الفاكهة فريدة من نوعها، لأنها توفر البروتين، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الفواكه والخضروات الأخرى.

٢-البامية غنية بمضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ، وتمنع الالتهابات ، وتساهم في الصحة العامة. وأبرزها أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي قد تساهم في صحة القلب والدماغ.

٣-تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن البامية قد ترتبط بالكوليسترول في أمعائك وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنها غنية بمادة البوليفينول التي تحارب الالتهابات الضارة وتحمي قلبك.

٤-تحتوي البامية على بروتين يسمى الليكتين ، والذي تتم دراسته لدوره في الوقاية من السرطان وعلاجه. هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية.

٥-ارتبط تناول البامية بالتحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تتداخل مع أدوية السكر الشائعة.

٦- قد يساعد تناول البامية النساء الحوامل في تلبية احتياجاتهن اليومية من حمض الفوليك. حمض الفوليك مهم للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي.

باختصار:

البامية فاكهة لها العديد من الفوائد الصحية، لأنها غنية بالمغنيسيوم والفولات والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C و K1 و A، وقد تفيد البامية النساء الحوامل وصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم، وقد يكون لها حتى خصائص مضادة للسرطان.