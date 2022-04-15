سقط عليهم جدار الطابق الرابع.. مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في المنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط جدار من الطابق الرابع على رأسها، فيما أصيب 4 آخرين، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد زياد هيكل مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع "س.ع" بقرية جزيرة أبو نشابة بدائرة المركز، جراء سقوط جدار من مكان مرتفع -الطابق الرابع - ونقلت الجثة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي للعرض على الطب الشرعي.

وقال مصدر بالقرية لموقع الخليج 365 إن الحادث تسبب أيضًا في إصابة 4 أشخاص نقلوا في الحال إلى أقرب مستشفى، وتلقوا الإسعافات الأولية وتحسنت حالتهم وخرجوا إلى منازلهم.

من جانبها، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وحررت محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.