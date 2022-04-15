أكبر شركة للصلب في أوكرانيا: لن نعمل تحت “الاحتلال الروسي”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قالت ميتينفيست، أكبر شركة في أوكرانيا لتصنيع الصلب، اليوم الجمعة إن شركاتها لن تعمل أبدا تحت الاحتلال الروسي وإن أوكرانيا لم يعد باستطاعتها الوصول إلى ما بين 30 بالمئة و40 بالمئة من قدرات إنتاجها التعدينية في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت الشركة، التي يديرها أغنى رجل في أوكرانيا وهو رينات أحمدوف وتعد واحدة من أكبر الموردين في أوروبا لخام الحديد، أنها اضطرت لخفض إنتاجها من الحديد الخام لأكثر من النصف بسبب الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير شباط.

وتمتلك ميتينفيست مصنعين كبيرين للصلب في ماريوبول المطلة على بحر آزوف، هما إليتش وآزوفستال، وعلقت العمل في المنشأتين لحماية المعدات والآلات ومنع الحوادث الصناعية عندما بدأت الحرب.

وقالت الشركة لرويترز في بيان إن مواقعها لحقت بها أضرار لكن من المستحيل تقييم حجم تلك الأضرار مع استمرار القتال.

وأضافت “نثق في انتصار أوكرانيا ونعتزم استئناف الإنتاج بعد انتهاء العمليات القتالية. شركات ميتينفيست التعدينية لن تعمل أبدا تحت الاحتلال الروسي”.