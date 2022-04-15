شكرا لقرائتكم خبر عن غضب شعبي متزايد في شنغهاي بسبب منشآت للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتبك سكان إحدى المناطق في مدينة شنغهاي التي تضم مراكز أبحاث لشركات التكنولوجيا الكبرى مع رجال الشرطة حول الخطط الخاصة بافتتاح منشآت للحجر الصحي بالقرب منهم.

وكشف هذا عن حالة الغضب المتزايدة بشأن طريقة تعامل الحكومة الصينية مع أسوأ موجة تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) منذ اكتشافه في مدينة ووهان في أوائل عام 2020، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال عدد من الأشخاص لقناة بلومبرج نيوز، طلبواعدم الكشف عن هويتهم خوفا من تعرضهم للمشاكل مع السلطات، إن بعض السكان المقيمين في منطقة "ناشي" الواقعة شرقي المركز المالي الرئيسي بالصين، حاولوا أمس الخميس منع عمال يرتدون سترات واقية من المواد الخطرة من إقامة سياج حول العديد من المباني التي تحتوي على وحدات مماثلة للشقق الخدمية.

وأظهرت مقاطع مصورة بالفيديو تخضع للرقابة الآن، العشرات من رجال الشرطة وهم يسحبون المحتجين بعيدا مخافة احتمال تعرضهم للإصابة بالفيروس من الأشخاص الذين انتقلوا إلى المباني.