شكرا لقرائتكم خبر عن عامل إيطالي يموت سحقاً وسط حالة من الصدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض عامل إيطالي يبلغ من العمر نحو 60 عاما للموت سحقا بسبب شحنة كان ينزلها من شاحنة بالقرب من تشيزينا اليوم الجمعة، لتصبح ثالث حالة وفاة في مكان العمل في يوم واحد مع استمرار موجة صادمة في إيطاليا.

وقالت مصادر محلية إن الرجل ، وهو موظف بشركة نقل مقرها أفيلينو جنوب نابولي ، كان يفرغ حاويات كبيرة لجمع النفايات عندما سقط أحدها عليه.

وفي وقت سابق يوم الجمعة ، توفي عامل ألباني يبلغ من العمر 39 عامًا في المستشفى بعد نقله إلى هناك في حالة حرجة بعد تعرضه لحادث في موقع بناء في مدينة ترينتو الشمالية.

وبينت مصادر محلية أن الرجل أصيب في رأسه بعد أن انهار سقف في المبنى الذي كان يساعد في إعادة بنائه، فيما تم نقله إلى مستشفى سانتا كيارا في ترينتو لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير، مع الإشارة إلى أن إيطاليا تقع في وسط سلسلة من الوفيات في أماكن العمل.

وذكر رئيس الوزراء ماريو دراجي في 17 أكتوبر / تشرين الأول إن معايير السلامة في مكان العمل التي وافقت عليها الحكومة مؤخرًا أرسلت "إشارة واضحة مفادها أنه لا يمكنك توفير (المال) على حساب حياة العمال" بعد استمرار موجة الوفيات مع أربع وفيات أخرى في يوم واحد، مضيفا:"بصفتنا الحكومة، التزمنا ببذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث هذه الأحداث مرة أخرى".