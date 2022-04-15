شكرا لقرائتكم خبر عن مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السفارة الروسية في مقدونيا الشمالية، اليوم الجمعة، استلام مذكرة من وزارة الخارجية بشأن طرد 6 دبلوماسيين.

وكانت وزارة خارجية مقدونيا الشمالية أعلنت أنها ستطرد 6 دبلوماسيين من السفارة الروسية في سكوبي، حيث يتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 5 أيام، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ تدابير الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من مقدونيا الشمالية، مشيرة إلى أنه بهذه الخطوة غير الودية، فإن سكوبي تضحي بسيادتها.