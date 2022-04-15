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مقتل 7 وإصابة 27 في هجوم روسي شرق أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - ذكر ممثلو الادعاء في أوكرانيا، أن سبعة أشخاص قتلوا بعدما تعرضت حافلات كانت تنقل لاجئين، لإطلاق نار في مقاطعة إزيوم بشرق أوكرانيا.

وأضاف ممثلو الادعاء في خاركيف، أن 27 آخرين أصيبوا في هجوم شنته القوات الروسية في بلدة بوروفا الصغيرة، ويحققون في تهمة قتل.

يأتي ذلك فيما يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، وتسبب في دمار هائل للمباني والبنية التحتية ونزوح أكثر من عشرة ملايين أوكراني داخليا وخارجيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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