شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 وإصابة 27 في هجوم روسي شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر ممثلو الادعاء في أوكرانيا، أن سبعة أشخاص قتلوا بعدما تعرضت حافلات كانت تنقل لاجئين، لإطلاق نار في مقاطعة إزيوم بشرق أوكرانيا.

وأضاف ممثلو الادعاء في خاركيف، أن 27 آخرين أصيبوا في هجوم شنته القوات الروسية في بلدة بوروفا الصغيرة، ويحققون في تهمة قتل.

يأتي ذلك فيما يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، وتسبب في دمار هائل للمباني والبنية التحتية ونزوح أكثر من عشرة ملايين أوكراني داخليا وخارجيا.