شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي إزاء ما يجري في القدس والمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه العميق إزاء ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم المقدسي فجر اليوم والاعتداء على المصلين واعتقال المئات منهم.

وقال وينسلاند في بيان مقتضب نشره، اليوم ، "أشعر بقلق عميق إزاء تدهور الأوضاع في مدينة القدس خلال هذه الأيام المقدسة".

ودعا إلى وقف الاستفزازات في الحرم الشريف فورا، مؤكدا أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين الرئيسين والأطراف لتهدئة الوضع، مطالبا جميع الأطراف بالمساعدة في تهدئة الوضع.