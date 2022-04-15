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نشرة السومرية.. جدل انبوب العقبة وتراشق الاتهامات السياسية وانتخابات النقابة

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بغداد - ياسين صفوان - = صحفيو العراق ينتخبون النقيب وأعضاء المجلس.. والهيئة المشرفة تعلن النتائج صباح الغد.
= رفض شعبي واسع لانبوب العقبة النفطي.. اتهامات للحكومة بخرق الدستور.. ودعوات للتريث.

= الفتح يتهم التحالف الثلاثي بتحكمه في قرار البرلمان.. وانقاذ الوطن يلوح بحل المجلس التشريعي.

= قوى الاطار تحذر من مؤامرة خارجية ضد المكون الاكبر.. وترفض اتهامها بتأخير تشكيل الحكومة.


= القبض على شقيق الإرهابي شاكر وهيب في الانبار.. وتفكيك عصابة تتاجر بالاثار في بغداد.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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