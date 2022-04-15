عن طريق التنفس.. اختبار جديد لكشف كورونا

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن جهاز "إنسبيكت أي أر كوفيد-19 بريثلايزر" هو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه في مكاتب الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة.

يجب إجراء الاختبار، الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من ثلاث دقائق، تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص.



ووصف الدكتور جيف شورين، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، الجهاز بأنه "مثال آخر على الابتكار السريع الذي يحدث مع الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19".

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن الجهاز كان دقيقًا بنسبة 91.2٪ في تحديد عينات الاختبار الإيجابية ودقة 99.3٪ في تحديد عينات الاختبار السلبية.

وذكرت الوكالة: "شركة إنسبيكت أي أر تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ما يقرب من 100 جهاز في الأسبوع، والتي يمكن استخدام كل منها لتقييم ما يقرب من 160 عينة في اليوم.. في هذا المستوى من الإنتاج، من المتوقع أن تزداد سعة الاختبار باستخدام الجهاز الجديد إلى ما يقرب من 64 ألف عينة شهريا".

