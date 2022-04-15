للمرة الأولى.. روسيا تستخدم قاذفات بعيدة المدى لـ'مهاجمة' ماريوبول

وقال موتوزيانيك أن "روسيا تركز جهودها على الاستيلاء على مدن روبيجني وبوباسنا وماريوبول، في جنوب شرقي أوكرانيا"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يصدر تعليق روسي حتى الآن بشأن هذه الاتهامات.

وقال خبراء غربيون إنهم يتوقعون أن تسقط ماريوبول، خلال أيام، بما يعزز الهجوم الروسي الوشيك في شرقي أوكرانيا.

