انت الان تتابع خبر للمرة الأولى.. روسيا تستخدم قاذفات بعيدة المدى لـ'مهاجمة' ماريوبول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، الجمعة، عن استخدام روسيا للمرة الأولى منذ بدء "غزوها" قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.
وقال موتوزيانيك أن "روسيا تركز جهودها على الاستيلاء على مدن روبيجني وبوباسنا وماريوبول، في جنوب شرقي أوكرانيا"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وقال خبراء غربيون إنهم يتوقعون أن تسقط ماريوبول، خلال أيام، بما يعزز الهجوم الروسي الوشيك في شرقي أوكرانيا.
ولم يصدر تعليق روسي حتى الآن بشأن هذه الاتهامات.
وقال خبراء غربيون إنهم يتوقعون أن تسقط ماريوبول، خلال أيام، بما يعزز الهجوم الروسي الوشيك في شرقي أوكرانيا.