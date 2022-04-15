القوات الإيرانية تضبط سفينة تحمل وقودا مهربا في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (بي بي سي):

قال مسؤول في البحرية لإيرانية التابعة للحرس الثوري، إن القوات الإيرانية شبطت سفينة تحمل وقودا مهربا في الخليج. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إنه تم اعتقال سبعة من أفراد الطاقم، لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

وأوضح العقيد غلام حسيني في تصريح له اليوم الجمعة أنه أثناء تفتيش السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب، وتأتي تلك الإجراءات لمكافحة التهريب، خاصة الوقود، وهذه إحدى مهام قوات البحرية.

واحتجزت إيران بانتظام قوارب تتهمها بتهريب وقودها، وهو وقود رخيص نسبيا بسبب الدعم الحكومي وانهيار العملة الإيرانية.

واعترض الحرس الثوري في الأسبوع الماضي سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب واحتجز طاقمها المكون من 11 شخصا.