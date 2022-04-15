سعر الذهب يقفز 24 جنيهًا في أسبوع.. فهل يواصل الارتفاع؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قفز سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع أسعار الخام عالميا وزيادة الدولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 24 جنيهُا للجرام خلال الأسبوع ليسجل اليوم نحو 1008 جنيهات مقابل 984 جنيهًا الجمعة الماضي.

وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، إن ارتفاع الأسعار بسبب عدة عوامل بينها ارتفاع أسعار الخام عالميا ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار في مصر مقابل الجنيه.

ونصح معطي، في بث مباشر عبر الخليج 365، بالاحتفاظ بالاستثمار في الذهب طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الذهب مخزن للقيمة وملاذ آمن خاصة في وقت الازمات، حيث تكون الأسعار دائمًا في اتجاه صعودي.

وأضاف أنه في حال تراجعت الأسعار مع هدوء الحرب – وهو أمر لا يمكن توقع توقيته – فإن الذهب لن يهبط لأدنى من مستوى 900 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 670 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 863 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1008 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1153 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8085 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا هذا الأسبوع بنسبة 1.51% مع إغلاق الأسواق يوم الجمعة، ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365 : أسعار الذهب