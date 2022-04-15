محافظ الشرقية: حملات مكثفة لضبط المبيدات الزراعية المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها.

وقال المحافظ في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن مديرية الزراعة شنت حملات رقابية وتفتيشية على المحال غير المصرح به من قِبل وزارة الزراعة ورصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد خليفه وكيل وزارة الزراعة إلي قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، شنت حملات تفتيشية على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمخصبات بعدد من قرى مركز فاقوس ومدينة الصالحية، أسفرت عن ضبط عدد من المحلات يقوم أصحابهما بالإتجار في المبيدات والمخصبات بدون ترخيص من وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنة جري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرير 4 محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ اللازم قانوناً.