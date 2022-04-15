محافظ بني سويف: تثبيت تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم الزيادة في تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة، وذلك بعد الزيادة في أسعار البنزين التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن، مؤكدا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين.

وكلف مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يجري تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.