صور- شواطئ خالية.. إقبال ضعيف من المواطنين للاستمتاع بنسيم بحر بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالًا ضعيفًا، اليوم الجمعة، من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، رغم الأجواء الربيعية المعتدلة.

وتواجد عدد قليل من المواطنين بطول الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، والتريض، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، مثل: كرة القدم، والكرة الطائرة، و"الراكيت"، كما اهتم آخرون بركوب "البيتش باجي" والخيول والدراجات الهوائية.

وتشهد محافظة بورسعيد حالة من الطقس المعتدل متمثلة في اعتدال درجات الحرارة، ورياح خفيفة باردة، وسماء صافية من الغيوم.