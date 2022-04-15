الدفاع الأوكرانية: روسيا استخدمت قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 4:50 مساءً

آثار الدمار في ماريوبول (روتيرز)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك اليوم الجمعة إن روسيا استخدمت للمرة الأولى منذ بدء غزوها قاذفات بعيدة المدى لمهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقال موتوزيانيك إن روسيا تركز جهودها على الاستيلاء على مدن روبيجني وبوباسنا وماريوبول.

وأشار المتحدث إلى أن المدينة الساحلية المحاصرة تشهد معارك شوارع مستمرة، وإن القوات الروسية لم تتمكن من السيطرة على المدينة.

مضيفاً أن معارك نشطة تدور حول مصنع إيليتش للحديد والصلب في ماريوبول، وكذلك في منطقة الميناء.

تزامناً مع ذلك سُمع دوي انفجارات ليل الخميس الجمعة جنوب كييف لم تسبب أضرارا أو إصابات على ما يبدو.

وأعلنت روسيا الجمعة، أنها دمرت مصنعا للأسلحة في إحدى ضواحي كييف، مؤكدة أنها ستكثف ضرباتها على العاصمة الأوكرانية ردا على هجمات شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية “عدد ونطاق عمليات القصف الصاروخي التي تستهدف مواقع في كييف سيزداد ردا على كل الهجمات الإرهابية وعمليات التخريب التي ينفذها نظام كييف القومي في الأراضي الروسية”، معلنة تدمير وحدة لإنتاج صواريخ أرض-جو في مصنع فيزار.