إيران تحتجز ناقلة وقود في مياه الخليج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 3:47 مساءً

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الجمعة إنه احتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل 250 ألف لتر من الوقود المهرب.

أسعار الوقود في إيران من الأقل عالميا بسبب الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة عملتها، وهي تكافح تهريبا شائعا للوقود برا عبر دول الجوار وبحرا إلى دول خليجية عربية. واحتجزت قوارب بشكل متكرر تقول إنها تستخدم لتهريب النفط في الخليج.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن القائد الإيراني غلام حسين حسيني قوله “أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب”. وأضاف أنه تم احتجاز سبعة من أفراد الطاقم “لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية”.

وقال مسؤول في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي إن الطاقم مؤلف من إيرانيين وأجانب دون أن يقدم تفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي احتجز الحرس الثوري سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج واعتقلت طاقمها المؤلف من 11 فردا وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

الجدير ذكره أنه في السنوات الأخيرة، استولى الحرس الثوري، مرارًا، على سفن أجنبية بذريعة “الانتهاكات” أو “تهريب الوقود”، وكان بعضها مثيرًا للجدل مثل مصادرة ناقلة فيتنامية التي احتجزها الحرس الثوري بعد أن أطلق مزاعم متناقضة عن تعرضها للاختطاف، ومن ثم أطلق سراح الناقلة بعد تفريغ حمولتها.

وفي يناير (كانون الثاني) 2021، احتجز الحرس الثوري ناقلة نفط كورية جنوبية لعدة أيام، بسبب “تلوث بيئي”، لكن تم الإعلان لاحقًا أن احتجاز الناقلة كان لزيادة الضغط على كوريا الجنوبية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها.