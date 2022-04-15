ماكرون يتقدم على لوبان في استطلاعات الرأي قبل جولة الإعادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أبريل 2022

أشارت استطلاعات رأي لمعهد "بي.في.إيه" لإذاعة "آر.تي.إل" وشركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات، إلى أن الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون سيتغلب على مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني بـ 54% من الأصوات مقابل 46% في جولة الإعادة للانتخابات الفرنسية.



وذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة، أن 30% من بين الذين دعموا المرشح اليساري المتطرف الذي جاء في المركز الثالث جان لوك ميلينشون، في الجولة الأولى من الانتخابات، من المحتمل أن يصوتوا لماكرون في جولة الإعادة، و18% منهم لمارين لوبان.

واستطلع المعهد آراء 1502 بالغين على الإنترنت يومي 13 و14 أبريل(نيسان) الجاري، بهامش خطأ 1.4-3.1 نقطة، ويتقدم ماكرون على لوبان بحصوله على 53.5% مقابل 46.5% في استطلاعات الرأي لمعهد "ايفو" حول جولة الإعادة.