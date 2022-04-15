بالصور- طقس مشمس على محافظة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قدمت صفحة الخليج 365 على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بثًا مباشرًا اليوم الجمعة، عن حالة الطقس بمحافظة الغربية، حيث يسود مدن المحافظة طقس معتدل مشمس.

كانت محافظة الغربية شهدت الأيام الماضية انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان أنه يسود البلاد طقس دافئ نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.