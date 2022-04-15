هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار نهاية التعاملات أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، في بداية تعاملات الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 670 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 863 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1008 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1153 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8085 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، إلى نحو 1971 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.30%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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