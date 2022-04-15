روسيا تصعّد بعد غرق “موسكفا”.. الهجمات الصاروخية على كييف ستزداد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 10:56 صباحًا

أكّدت وزارة الدفاع الروسية أنّ عدد وحجم الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف ستزداد رداً على هجمات القوات الأوكرانية بحق القوات الروسية، مشيرةً الى أنّ تصعيد الهجوم يأتي ردا على أعمال تخريبية أوكرانية في أراضينا.

تأتي تصريحات الدفاع الروسية بعدما استيقظت العاصمة اليوم على دوي انفجارات قوية، حيث أفادت رويترز بأن دوي انفجارات قوية سُمع في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، كما احتدم القتال في الشرق بعدما أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن غرق سفينة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود في واحدة من أعنف الضربات في الحرب.

وبدا أن الانفجارات التي سمع دويها هي من أعنف ما شهدته منطقة العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية في وقت سابق هذا الشهر استعدادا لمعارك في الجنوب والشرق.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع أنّ القوات الروسية قصفت مصنعًا لتصنيع وإصلاح الصواريخ المضادة للسفن قرب كييف، لافتةً الى مقتل أكثر من 30 “مرتزقا بولنديا” في خاركيف.

كذلك أشارت الى أنها سيطرت على منشأة نووية في ماريوبول، وأنّ نظام S-400 الصاروخي استهدف مروحية أوكرانية من طراز MI-8 كانت قد هاجمت قرية كليموفو في منطقة بريانسك اليوم الماضي.

ولعلّ التصعيد الروسي أتى بعدما تمكنت القوات الاوكرانية من إغراق السفينة موسكفا، قائلة إن السفينة الروسية الرئيسية في البحر الأسود التي تعود إلى الحقبة السوفيتية أصيبت بأحد صواريخها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة غرقت في ساعة متأخرة من مساء الخميس أثناء قطرها إلى الميناء بعد حريق وانفجارات.

الى ذلك، سُمع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في مدينة خيرسون جنوب البلاد.

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.