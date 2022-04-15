تزامنًا مع زيارة وفد أميركي.. الصين تجري تدريبات حول تايوان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

أفادت وكالة رويترز بأن الصين أجرت تدريبات حول تايوان اليوم الجمعة فيما يزور وفد أميركي الجزيرة.

وأعلنت الصين أنها أجرت تدريبات حول تايوان فيما يزور وفد أمريكي الجزيرة، في خطوة ذكر جيش التحرير الشعبي أنها تستهدف “الإشارات الخاطئة” التي ترسلها الولايات المتحدة.

تلفزيون الصين المركزي الرسمي ذكر، نقلا عن شي يي لو، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن الجيش الصيني أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان اليوم الجمعة.

وقال شي “هذه العملية رد على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة”.

وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة مع الرئيسة التايوانية “تساي إينج وين” أشار “بوب مينينديز” رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الى أن تايوان “بلد له أهمية عالمية” وأمنه له تداعيات على العالم بأسره.

وكان مينينديز ضمن وفد يضم ستة من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية.

هذا وتثير هذه الزيارات والإشارة إلى تايوان على أنها “بلد”، غضب بكين التي ترفض ذلك وتعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

ووصل الوفد الأميركي إلى تايوان في وقت متأخر أمس الخميس قادما من أستراليا في زيارة لم يعلن عنها تستمر يومين. وسيجتمع مع وزير خارجية تايوان جوزيف وو ووزير الدفاع تشيو كو-تشينغ.