واشنطن وسيول تبحثان الرد الدولي على صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 9:57 صباحًا

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات في الآونة لأخيرة، ما استدعى استنكارًا أميركيا حيث رأت واشنطن أنّ على مجلس الأمن فرض مزيد من العقوبات على بيونغيانغ بسبب تجاربها الجديدة.

في هذا الاطار، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية سيزور “سيول” الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع المسؤولين في كوريا الجنوبية لمناقشة الرد الدولي على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات في الآونة الأخيرة.

المبعوث الأميركي “سونج كيم” قال إنه منفتح على المحادثات مع كوريا الشمالية في أي وقت وبدون شروط مسبقة، لكن بيونغيانغ رفضت حتى الآن تلك المبادرات متهمة واشنطن بالاستمرار في انتهاج سياسات عدائية مثل العقوبات والتدريبات العسكرية.

وأطلقت كوريا الشمالية الشهر الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات للمرة الأولى منذ عام 2017، ويقول مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن هناك دلائل على أنها ربما تستعد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

الى ذلك، أفادت وزارة الخارجية في بيان بأنّ كيم ونائبه “جونج باك” سيلتقيان بمسؤولين كوريين جنوبيين خلال زيارة تستغرق خمسة أيام تبدأ يوم الاثنين.

وجاء في البيان أن الزيارة تؤكد التزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمواصلة التعاون الوثيق بشأن القضايا الخاصة بكوريا الشمالية فيما “تسعيان إلى دفع عملية نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية”.

هذا دعا الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب “يون سوك يول”، المقرر أن يتولى منصبه في العاشر من أيار، إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لردع كوريا الشمالية.