هولاند يحذو حذو ساركوزي: صوّتوا لماكرون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 9:16 صباحًا

بعدما أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي دعمه للرئيس ايمانويل ماكرون للفوز بالجولة الثانية من الرئاسة التي تنافسه الى الوصول اليها المرشحة اليمينية مارين لوبان، قرّر “فرانسوا هولاند” الرئيس الفرنسي الأسبق أيضا دعم ماكرون داعيًا الى التصويت له.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهولاند مساء أمس الخميس ، قال فيها إنه سيصوت للرئيس المنتهية ولايته في الجولة الثانية، مشددا على أنه “في مثل هذه الانتخابات المهمة، فإن الشيء الرئيسي هو فرنسا. (…) هذا هو سبب دعوتي للفرنسيين للتصويت لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية.

واعتبر هولاند أنّه “إذا وصلت مارين لوبان إلى قصر الإليزيه، فستكون هناك ثلاثة تحديات أساسية؛ التشكيك في دستورنا، وعضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي، والقيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي”.

ودعا الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، الذي دعم في الجولة الأولى مرشحة نفس الحزب آن هيدالغو، الذي قاده إلى الرئاسة، إلى التصويت إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية

يٌذكر أنّ علاقة هولاند وماكرون لم تكن على ما يرام، حيث انتقد الرئيس السابق خليفته خلال مأموريته المنتهية.

واختار هولاند ماكرون عام 2014 لشغل حقيبة وزارة الاقتصاد في حكومته، لكن الطموحات السياسية للوزير الشاب، أدت إلى إقالته من الحكومة، وبدأت العلاقة تسوء بين الرئيس الاشتراكي والسياسي الطامح حينها.

غير أنّ مياه العلاقات بين الرجلين رجعت لمجاريها، واستقبل ماكرون فرانسوا هولاند في 27 شباط الماضي بقصر الإليزيه لنقاش الحرب في أوكرانيا.

ويعدّ التأييد المتتالي لشخصيات كبيرة، دعما معنويا كثيرا لماكرون، قد يرجح كفته أمام مارين لوبان، ويقنع كتلة الأصوات المترددة في حسم التصويت لساكن الإليزيه الحالي، والظفر بولاية رئاسية أخرى، تبقيه في سدة حكم فرنسا.